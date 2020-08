Due combo come queste mi sa che è la prima volta che le servo su un vassoio d'argento. Belle quote e bella quota finale. Ma vediamo come ci si può arrivare.Se ho capito bene che tipo è ilso che si sta rovesciando nel letto tutte le notti. Perché sa che potrebbe essere giunta la stagione per il suo, la Coppa dalle Grandi Orecchie potrebbe essere più alla portata di tante altre volte.Nel frattempo il sergenteha tolto di mezzo la Juve e di traverso ci ha sistemato il suo. Squadra decisamente inferiore a quelle che potrebbero vincere il trofeo? Sì, è così. Se ci fosse stato in campo Dybala abile e arruolabile sarebbe suonata altra musica e CR7 non avrebbe giocato da solo lì davanti.Così quell'uno a zero in Francia è diventato oro colato e alla fine ha cacciato fuori Sarri e tutto il resto. Ora Garcia dovrebbe fare bingo per eliminare anche il City che sulla carta sembra due volte più forte (almeno).Due anni fa City e Lione si incontrarono nella fase a gironi della Champions e incredibile ma vero furono i francesi a sbancare in Inghilterra per poi riuscire a non perdere anche in casa propria:. Ma il girone è altra cosa di questa partita secca che ti spinge in semifinale. SPer combinare un bell'ambo vado fino in Russia dove la Premier League è appena cominciata. Bella partita, hanno vinto entrambe alla prima uscita. I padroni di casa battendo in trasferta il Tambov per 1-0, gli ospiti anche loro in trasferta battendo il Volgogard per 2-0.Lo Zenit dovrebbe essere più quadrato e più cattivo:. E ripetersi il 2-1 del 22 luglio scorso: il Rostov passò in vantaggio ma dal 72' al 75' lo Zenit fece il buono il brutto e il cattivo. Tutti insieme. E si portò via il risultato.Manchester City-Lione 1/over 3,5 (quota 2,58)Rostov-Zenit 2/over 2,5 (2,87)