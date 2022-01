Quando le partite di cui parlo sono la prima semifinale di Carabao Cup inglese (andata) e la Supercoppa turca dobbiamo capire subito che si gioca per trofei importanti. E quindi non sono i soliti tre punti in ballo. Addirittura,da quando si interruppe il suo rapporto, durato due anni, con i Blues di Londra.Ovvio che Conte tenga immensamente a questa semifinale (chi passerà incontrerà una tra Liverpool e Arsenal). E studiatisi gli avversari odierni nella sfida con il Liverpool, chiusasi sul 2-2, saprà benissimo che ci vorrà il miglior Tottenham per chiudere tutte le porte a Tuchel. Che, dopo le pubbliche scuse dell'ex interista, torna a convocare Lukaku, di fronte al suo mentore italiano, questa volta però da avversario.Mi è saltata agli occhi una buona quota, potrebbe rivelarsi quella giusta dato che il Tottenham non andrà sconsideratamente all'attacco, c'è il ritorno da giocare in casa tra qualche giorno.. Anche qui non vedo calcio spettacolare ma calcio utilitaristico, che porti ad alzare la Coppa e stop. Al momento le due sono appaiate in classica, settima e ottava, della Superliga di Turchia. Sono squadre che segnano e subiscono ma una finale è una finale. Il primo non prenderle può essere più importante di tutto il resto. La quota è molto più che rispettabile.Chelsea-Tottenham 1X/multigol 1-2 (quota 2,45)Besiktas-Antalyaspor under 2,5 (1,95)