Oggi vale veramente la metà del classico cippino. Perchè le difficoltà sono reali e disseminate in ogni partita, sul suolo italico e non, che possiate scegliere in giro. Da noi si gioca la Coppa Italia (oggi, domani e dopodomani, in diretta tv sulla Rai), inglesi (salta lo United per problemi di Covid, sulle altre non ci metterei le mani) e tedeschi sono impegnati in Premier League e Bundesliga ma a leggerle non viene un'idea che sia una. Comunque, nessuno ha mai scritto sulle dieci tavole che non si possa saltare una giornata che dà pochi spunti. Vediamo.Oggi vado in ordine orario e non di importanza. Quindi mi avvio da Venezia-Ternana. Le fere umbre mi regalarono un pomeriggio divertente - ovviamente da tifoso neutrale - quando batterono 5-4 in casa sua il Bologna di Sinisa. Per guadagnarsi questo turno. Era il 16 agosto e Donnarumma sbagliò un rigore, potevano farne addirittura di più. Da quel giorno di acqua ne è passata un sacco e una sporta, il Venezia sta salendo a dismisura con un bravo Paolo Zanetti che ha fermato proprio ora la Juve. Insomma, quota non stratosferica ma il gol si fa preferire. Anche perchè al prossimo turno ci sarebbe l'Atalanta, non una cosi' cosi', motivo in più per non vedere una partita blindata.Udinese-Crotone? Numeri ancora più bassi ma i bianconeri di Cioffi sono piaciuti e molto contro il Milan e l'avrebbero vinta senza quel satanasso di Ibra. Qui ci terranno molto a passare il turno e quindi ci può anche stare la quotarella per fare terno. Al turno successivo arriverebbe la Lazio.La sorpresa più che altro in termini di quota potrebbe originarsi a Marassi dove il Genoa di Shevchenko proverà a vincerne una eliminando la Salernitana. Io ci credo davvero poco perchè la bastonata piovuta nel derby non la smaltisci subito, anzi. Certo, i campani vengono da uno 0-4, a Firenze. E c'è pochissimo da ridere anche per loro. Le posizioni in classifica per entrambe sono raccapriccianti. Si può andare con la quota, motivo per dare un senso calcistico alla serata. Ma vi avverto: il cippino mi sembra pure troppo. Avsalut.