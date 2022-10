Giornatina niente facile, dove troverete anche un pronostico "arbitrale" che nei miei sei anni qui- ormai sono quasi sette - non avete mai trovato. Ma cominciamo con le italiane. Sassuolo-Verona è il Monday Night e, nonostante sia tornato in campo solo per un breve spezzone Berardi per poi uscire di nuovo ammaccato, le reti non mancheranno. Quattro over nelle ultime cinque per gli emiliani la dicono lunga sul fatto che a Dionisi non serva per forza il suo attaccante migliore (c'è anche il 5-0 contro la Salernitana, non so se mi spiego!). Le ultime tre del Verona, l'unica di Bocchetti molto apprezzata - nonostante la sconfitta - col Milan, sono tre over. Procediamo senza scosse con Cremonese-Sampdoria, spareggio-salvezza da tardo pomeriggio. Anche qui ci si inventa il minimo perche le contendenti vanno avanti partorendo esiti gol: quattro su quattro la Cremonese, sette su nove (anche se c'è stato il cambio in panchina) la Sampdoria. Per entrambe va conteggiata anche la recentissima apparizione in Coppa Italia. Il gol in questo match potrebbe rivelarsi la base odierna anche se nelle partite da sei punti si tende sempre a stare piuttosto tirati.Ora due quote che fanno impennare la giocata. E una è quella stranissima. Quando il Celta Vigo legge che l'arbitro è il signor Pablo Gonzales Fuertes ha un mancamento: in tredici uscite ne ha vinta una soltanto, con cinque pareggi e sette sconfitte! A più della pari non si può stare lì a traccheggiare con la X2 del Getafe no?Nella cadetteria francese al Le Havre hanno affibbiato un quotone, siamo intorno alla pari nella gara interna con il Metz (che in trasferta è decisamente gnegnè) . Si prende e si fugge via ululando alla luna.