Ilavrebbe firmato col sangue per giocare nel suo stadio una partita così importante. Anche se verso il finale di un torneo che si concluderà con la retrocessione in Serie B., dopo nove lunghissimi anni. Non succederà nell'occasione perché serve sapere cosa farà l'Atalanta. Ma si è già detto tutto. Ed è probabile che la sfida in questione diventi un'amichevole di fine estate. E che lasci spazio ai gol, da entrambe le parti. Questa è la mia idea, ovvio. Ma non credo che le squadre si limitino a dormire fino al 90', penso l'esatto contrario. Con i numeri, il circo e la festa, anche se il Crotone presto saluterà.suona un altro spartito. I rossoneri debbono vincere a tutti i costi per la Champions, gli ospiti targati Pippo Inzaghi (che ritorno in questo stadio) debbono assolutamente provare a portare via mercanzia a Pioli. Che sia anche soltanto un punto. Ma sarebbe platino. Ecco perché il Benevento non si limiterà a difendersi ma tenterà di fare male come il Milan. Che dopo Sassuolo e Lazio non può intrappolarsi ancora una volta con le sue mani, pena l'allontanamento dall'Europa dei fortissimi.In Premier League un altro bel confronto per Ancelotti, che riceve in casa l'. Il suoha appena sbancato casa-Arsenal e vuole altri tre punti per continuare a chiudere un 2021 all'altezza delle squadre che contano. Certo, quelle di Manchester hanno fatto ciao ciao con la manina a quelle di Liverpool ma sono più forti e lo hanno dimostrato in tante occasioni. L'Everton può superare Tottenham e Liverpool e agganciare il West Ham, l'Aston è più indietro di ben sette punti. Non una michetta. Goodison Park è comunque pronto per festeggiare un altro successo di rango.Quaterna con la Superlig turca. Non una quotazza ma ci sta alla grande. Il successo interno delcapolista sull'non farebbe meraviglia. Ma a noi e a tutti quanti si fidano di questa rubrica farebbe comodissimo.Crotone-Inter gol (quota 1,77)Milan-Benevento gol (1,82)Everton-Aston Villa 1 (2,05)Besiktas-Hatayspor 1 (1,60)