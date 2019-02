Un lunedì mica da ridere. Altro che Monday Night! E si comincia con chiudere la giornata della Serie A. Roma-Bologna sa tanto di partita speciale. Con Sinisa Mihajlovic che torna dove ha giocato, prima con la Roma e poi con la Lazio, allenando poi in biancoceleste. Il suo debutto in panca rossoblù è stato supersonico con la trasferta vinta in faccia a Spalletti. E poi il pareggio in casa col Genoa. La Roma pensa alla Champions, in campionato e con il retour-match di Porto, potrebbe regalare qualcosa. Over 2,5.



Chelsea-Manchester United di FA Cup, ottavo di finale, è certamente la partitona. Anche perchè siamo nel pieno di un mese che cambierà in un modo o nell'altro i destini di Sarri. Questo Manchester non è quello che l'ha bastonato 6-0 in Premier League ma mai fidarsi. Anche perchè Solskjaer viene dalla sua sconfitta, bruciante, in casa col PSG in Champions. Vedo gol.



Bundesliga con testacoda tra Norimberga e Borussia Dortmund. I gialloneri arrivano da una scoppola europea subita a Wembley e hanno la migliore delle occasioni per rifarsi subito. 2/over 2,5.



Il Bilbao pareggia come pochi in Liga. Ma del pareggio l'Huesca non saprebbe cosa fare, visto che albeggia come fanalino della classifica. Entrambe segnano di media un gol a partita. Facile, gol.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Roma-Bologna over 2,5 (quota 1,62)



Chelsea-Manchester United gol (1,70)



Norimberga-Borussia Dortmund 2/over 2,5 (1,88)



Huesca-Athletic Bilbao gol (1,93)





La quaterna vale 9,99 volte la posta.