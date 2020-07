Impressionante. E' cominciato un altro campionato in Serie A. Per esempio l'opzione gol. Sapete quante sono nel post-lockdown le partite terminate "gol", ovvero con entrambe le squadre a segno? Quarantacinque. E quelle terminate "no-gol"? Diciannove! Altro che caldo, riserve, organici smunti. Improvvisamente ci si è messi a segnare a più non posso e anche l'enorme numero di calci di rigore ci dice che ormai chi gioca il "no-gol" è un ottimistone.La giornata che vedremo è super da questo punto di vista. Ho eletto cinque partite che sono perfette per quello che abbiamo appena detto., che è quella della capolista. Da quando è tornato in campo, il Sassuolo ha fatto registrare soltanto "": ne ha messi a segno diciotto (!) e ne ha subiti quindici. Praticamente impossibile orientarsi verso altro, anche perché nel frattempo la Juve si è assestata nello stesso modo: quattro "gol" (15-8) nelle ultime quattro.Ora sotto con. Qui addirittura troviamo un marcatore seriale come Lasagna che ha appena fatto il sesto gol consecutivo (una meraviglia): se c'è un giocatore italiano che ha fatto il lockdown perfetto è proprio il nostro Kevin. Nonostante questo l'Udinese è attestata su tre "gol" e tre "no-gol" (10-8).. Anche se i giallorossi sono fermi su tre "gol" e tre "no-gol (8 gol fatti e 8 presi). Il Verona invece ha fatto registrare 5 gol su 7 (11-11, curiosamente le due squadre che saranno di fronte hanno segnato nel post-lockdown tanti gol quanti ne hanno subiti).? Ecco i dati. I padroni di casa arrivano da cinque eventi "gol" su sei (8-9) mentre gli ospiti rimangono su quattro "gol" su sei (11-7). Chiudo con Milan-Parma, che delle cinque analizzate è la quota più alta. I rossoneri sono fermi a quattro "gol" su sei (14-7) mentre gli ospiti registrano sette "gol" su sette (tombola!) con una gragnuola di gol fatti e subiti (12-13).. Nessuno si arricchirebbe ma i "no gol" lasciamoli giocare ai coraggiosi. O a quelli che non leggono i numeri!Sassuolo-Juventus gol (quota 1,52)Udinese-Lazio gol (1,68)Roma-Verona gol (1,60)Bologna-Napoli gol (1,55)Milan-Parma gol (1,75)