I CONSIGLI PER SABATO:

Prima giornata che pesa tonnellate nella corsa allo scudetto. A casa Juventus, reduce dalla sbiossa amarissima e impossibile (in quel modo) presa al Meazza da Ibra e soci, si presenta Sua Maestà Atalanta. Perchè S.M.? Perchè arriva da nove partite di fila vinte in campionato, le ultime tre senza subire un gol. E vincendo le sue ultime cinque fuori casa. Una squadra rognosa, da studiare.Venti reti fatte nelle ultime vittoriose trasferte sono da vetrino al microscopio (un quarto quelle prese). Nel post-lockdown sei vittorie su sei (due in trasferta), diciotto punti, quindici gol fatti a cinque. Impressionante.Di qua però c'è Sua Maestà la Juventus. Capolista da una vita, anni e anni di scudetti, nulla che possa mettere in discussione la sua leadership. Primo posto in classifica con nove punti di vantaggio sulla Dea, l'avversaria che viene allo Stadium per sparigliare il mazzo (tra le due, a sette punti, c'è la Lazio).Chiaro che viste le partite che mancano (sempre meno) e visto che ormai la Champions League della prossima stagione si giocherà di certo, l'Atalanta può riaprire la SUA corsa scudetto soltanto vincendo. Il pareggio farebbe un bel regalo a Simone Inzaghi. Le quote? Ovvio che tifosi e intenditori troveranno eccezionale la quota della Juventus ma io preferisco accontentarmi della doppia esterna, più bassa. Anche perchè i bianconeri sanno bene che questo non è uno scontro diretto da vincere a ogni costo: un punto potrebbe fare legna comunque, avvicinando lo striscione.La prima ad andare in campo nel pomeriggio sarà proprio la terza incomoda, la Lazio. Che avrà il suo "divertirsi"... Il Sassuolo sta staccandosi da terra per come corre, davanti ha attaccanti che fanno gol come li metti li metti (Berardi, Boga, Caputo) e una squadra al loro servizio. Parte come una bomba, i suoi inizi mettono i brividi. E se è nella giornata giusta può far paura a ogni big. La Lazio invece ha cominciato a mettere i piedi nella palude, Milan e Lecce sono due brutte e differenti sconfitte che possono dire molto. Prima c'era stata la rimonta vincente dell'Atalanta sullo 0-2. Insomma la Lazio che si sta vedendo è ben altro (e anche nelle partite vinte...). La bella quota che mi prendo è l'over 1,5 del Sassuolo: guardatelo, non smette mai di attaccare; la vecchia fanteria giapponese di De Zerbi al Foggia ora apre i varchi e fa danni qui. E vedrete che il mercato ne terrà conto.La partita di Serie A che resta è Brescia-Roma. Per motivi diversi non c'è dubbio che il pareggio qui non esista, potrebbe uscire casualmente. Ma entrambe puntano a vincere e non c'è alcun dubbio su questo. Il Brescia è a sette punti da una salvezza più che improbabile ma deve provarci. E se non contro la Roma che non è nel momento più lucido, con chi? I giallorossi sono tornati a vincere col Parma ma neanche loro sanno in che modo, con quel rigore che l'arbitro Fabbri ha abbonato (e non si sa ancora come abbia potuto farlo!).La difesa giallorossa prende gol da sette partite compresa l'Europa League (e sempre nel post-lockdown). L'over 3,5, visto che qui nessuno si chiuderà mirando al punticello, è più che praticabile.(quota 1,70)(2,50)(2,28)Il terno vale 9,69 volte la posta.