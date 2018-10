Sia ovunque, anche in Nations League, la Germania cammina sulle ginocchia e si è visto con l'Olanda. Loew ci mette del suo lasciando in campo gente come Muller e Hummels, spompati come un cavallo spompato. Ma la trasferta in casa dei Campioni del Mondo dovrebbe dare un bel ceffone almeno nell'orgoglio. Non so come finisce ma almeno il gol dovrebbe materializzarsi.



L'Ucraina vista in Italia - e che ci ha costretto al pareggio prendendo pure una supertraversa - ha detto di essere una naturale capolista del suo gruppo di Nations League. Ora arriva la Repubblica Ceca di Schick, entrato e subito andato in gol nel derby con la Slovacchia di Marechiaro Hamsik. La quota del gol è inusitatamente alta. E le quote alte sono fatte per noi.



Irlanda-Galles è il ritorno di Galles-Irlanda, finita 4-1. Bella botta. Ora, il Galles sarà anche più potente ed efficace ma l'Irlanda che è stata presa a sberle almeno una rete la segna. Così come i "cugini".



E quindi terno di gol. A una gran bella quota.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Francia-Germania gol (1,68)



Ucraina-Repubblica Ceca gol (2,10)



Irlanda-Galles gol (2,06)



Il terno vale 7,26 volte la posta