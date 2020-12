Tre partite che sono veri e propri satanassi di reti. Sulla carta di sicuro. Poi decide questo sconvolgente assurdo grottesco infinito duemilaventi.



Via con la Bundesliga e il suo derby di Berlino, edizione non usuale perché c'è l'Union sesta in classifica restando su quattro successi e quattro pareggi, squadra del giorno in Germania. Anche se l'ultima è sì un pareggio ma in casa con il Francoforte (3-3, botti e piroette). L'Hertha invece è molto più giù, otto punti sotto, non si sta divertendo né facendo divertire. I botti e le girandole di fuoco dovrebbero esserci anche qui, non vedo un solo motivo per una lunga dormita a centrocampo aspettando l'episodio. Anche perché gli ultimi cinque derby son finiti tutti over tranne il primo nel massimo campionato tedesco.



Nimes-Marsiglia, passiamo di torneo ma la musica è più o meno la stessa. Anche se gli ospiti, che arrivano dalla vittoria in Champions contro i greci dell'Olympiacos e dal doppio rigore di Payet, hanno un'occasione grossa per fare un salto alto tre punti. E arrivare a sfiorare la vetta del PSG. Sette delle ultime otto tra le due contendenti si sono concluse over. Basta questo?



Vado nella Liga su Athletic Bilbao-Celta Viga. Non servono molte parole. Delle ultime nove solo due no-gol. Anche la suddetta è un'indicazione forte. Prosit.





Hertha Berlino-Union Berlino gol/over 2,5 (1,98)



Nimes-Marsiglia 2/over 2,5 (3,12)



Athletic Bilbao-Celta Vigo gol (1,89)





Il terno vale 11,6 volte la posta