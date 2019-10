Tornano i campionati, ne prendiamo in esame tre: Serie A, Premier League, Liga.



Verona-Sassuolo mette in cartellone due squadre che per ora si sono scambiate i ruoli, il Verona più su e il Sassuolo appena sopra i "tre posti maledetti" (anche se a pari punti con la Spal). I veneti segnano poco e incassano altrettanto o quasi, gli emiliani di De Zerbi non sono cambiati dall'anno scorso: segnano come se non ci fosse un domani ma ne prendono un sacco e una sporta. Una media di 4,29 gol nelle partite del Sassuolo ci porterebbe verso gli overoni; la seconda miglior difesa del torneo del Verona ci porta in un'altra via, totalmente opposta. E allora mi fido dello spezzone finale visto con l'Inter: il Sassuolo (che ha giocato una gara in meno e deve recuperare col Brescia) può riagganciare il Verona battendolo nello scontro diretto e sapendo che se riuscirà a fare breccia in quella difesa, i veneti faticheranno non poco. Perché fare gol non è il mestiere che gli riesce meglio.



Il salto in Inghilterra propone un match interessante tra Southampton e Leicester. Gli "ex-eroi" di Sir Claudio Ranieri stanno mettendo insieme una stagione di livello e al momento sono seduti sul primo gradino degli esseri normali, dietro ai marziani Liverpool e Manchester City. I padroni di casa invece sono un punto appena sopra alle tre squadre derelitte ma comunque giocano nel loro fortino, il St. Mary's Stadium. Dove però finora hanno totalizzato poco, fermando lo United ma inchinandosi a Liverpool Chelsea e Bournemouth. Il Leicester, dopo aver pareggiato a Stamford Bridge col Chelsea, è andato a sbancare lo Sheffield United (squadra che pochi giorni fa ha atterrato l'Arsenal) poi però non è riuscito a fare risultato in casa di United e Liverpool, perdendo comunque di misura. Il 2 è un pronostico che ci sta, a una quota non bassa.



Il Sottomarino Giallo del Villarreal trova un rivale più che masticabile nell'Alaves, basta dare un occhio all' 1,57. I padroni di casa arrivano da otto punti casalinghi in quattro gare, quindi senza sconfitte. Avendo battuto Betis e Valladolid, pareggiando col Real Madrid. L'Alaves da trasferta ha messo in cascina un punto raggranellando poi solo sconfitte, tre su tre. Non dovrebbe essere una partita con tanti gol ma io prendo comunque la vittoria "gialla".



I CONSIGLI PER VENERDI':



Verona-Sassuolo 2 (quota 2,90)



Southampton-Leicester 2 (2,38)



Villarreal-Alaves 1 (1,57)



Il terno vale 10,8 volte la posta.