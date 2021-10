Due gli anticipi della nona giornata di Serie A che ci porterà ae, udite udite,E' chiaro che si comincerà con marce decisamente più basse ma sempre con partite intense.Lo saràperchè all'ultima abbiamo visto due squadre non fermarsi mai.e i suoi battuti solo dache ha preso un aliante per andare a fare quel gol,e i suoi rincorrere il, che sembrava averla vinta una decina di volte, per agganciarlo sul traguardo. Squadre in condizione, i granata forse di più. Ma dovranno fare il fumo dal naso, le due con le big, Juve e Napoli, le hanno perse anche se sul filo.è derby ligure perciò nessuna carezza. Nè certezza. Si è giocato cinque volte, tre in amichevole, e mai una che fosse finito under. Si è sempre segnato a rotta di collo. Le ultime delle due contendenti confermano al massimo la tendenza. Pensate che nelle sei più recenti giocate dai doriani si sono segnate ventisei reti, vi sembrano poche?offre a chi sa prendersi qualche rischio calcolato una gran bella quota per ciò che riguarda la doppia da trasferta. L'Arsenal si è salvato in casa solo all'ultimo soffio con il Crystal Palace. E il Villa è decisamente più forte del Palace. Approfittarne, please.(Liga) vive sempre o quasi di sprazzi. Nelle sei a noi più vicine solo l'ultima si è chiusa con il gol, le altre cinque hanno partorito dei no-gol scritti sulla pietra. Non è che da quelle parti si era fatto vedere il "principe del corto muso", Allegri?Anche in Ligue 1 i precedenti ci battono la strada. Tra St.Etienne ed Angers sei degli ultimi sette scontri diretti hanno visto la X alla fine del primo tempo. Ci si riprova. Come barbariTorino-Genoa gol (quota 1,75)Sampdoria-Spezia over 2,5 (1,55)Arsenal-Aston Villa X2 (1,85)Osasuna-Granada no-gol (1,80)St.Etienne-Angers X primo tempo (2,10)