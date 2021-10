Giovedi' dedicato a Europa League e Conference. Ve lo dico subito, Napoli e Roma potranno - magari - vincere entrambe otto a zero ma io di quelle due partite mi fido pochissimo. Anche perchè sono corredate da quote inesistenti o suppergiù. Ho visto il video arrivato dal Polo e non è detto che ci saranno le condizioni migliori per giocare: freddo mandrillo, vento bagonghi e campo artificiale, chi l'avrà prenotata quell'ora e mezza per i giallorossi? Il Napoli invece è capolista in Italia e poco felice in Europa, questa la dovrebbe vincere per forza ma se uscisse dalla Coppa sarebbero tutti tristissimi al Vomero? Bah.La Lazio riceve il nemico che nelle coppe ha affrontato più di ogni altro, questa sarà la settima volta col Marsiglia. Che ricorda anche la quaterna di Simone Inzaghi, fece il botto di una buona carriera proprio contro i franzosi. Addirittura si videro persino nell'Intertoto, lo zio della Conference. Sento partita apertissima e divertente, nella quale bisogna seguire la strada dei soldi, che nel calcio sono i gol. La quota che tutte e due riusciranno ad andare a segno mi pare il blocco da cui spiccare il salto. Verso la serata.Vitesse-Tottenham cattura la mia attenzione per lo stesso motivo. Gli olandesi arrivano dalla sconfitta in casa contro il Rennes, assolutamente non meritata (1-2). Dovrebbero provare a battere gli uomini di Paratici ma non è che sia cosetta da niente. Il gol risolve tutto. Almeno prima del fischio, speriamo anche dopo quelli finali.Stranezza per chiudere. Due squadre che si fronteggiano, Sparta Praga e Lione, hanno fatto bene al punto tale da non subire alcuna rete finora. Il Lione, due successi con cinque pallini segnati, è a punteggio pieno; lo Sparta, un successo e un pareggio con un solo pallino segnato, insegue a due punti ben sopra Brondby e Rangers. Il pareggio non procurerebbe danni di sorta. Gli audacioni potrebbero addirittura spingersi sullo 0-0. Quote alla ciliegia perchè il banco vede una "promenade de santè" (da noi passeggiata di salute) degli ospiti. Mah.