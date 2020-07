. Anche per la quota.Partiamo dall'Inter che gioca nel temutissimo pomeriggio del Meazza. Abbiamo già visto cosa possa diventare la cappa di caldo in quell'ora e in quel catino. Ma questa volta dovrebbe salire la temperatura e scendere l'umidità. Comunque Antonio Conte ha parlato chiaro dopo il 6-0 al Brescia e non sarà possibile ritornare a vedere l'Inter moscia di Parma. Sinisa è un avversario di acciaio ma più si giocherà e più le differenze tra chi ha un organico di riserva e chi ce l'ha molto meno si noteranno immancabilmente.Napoli-Genoa è la partita della sera e c'è in gioco molto di quello che non si vede. Per esempio la posizione di Fonseca: uno non potrebbe spingersi a pensare che dopo le ultime brutte figure possa cambiare tutto e invece... Gattuso deve solo far scoccare di nuovo la scintilla che non ha funzionato a Bergamo e battere un avversario che, se ha perso gli stimoli, dovrà prepararsi all'agosto europeo allenandosi in campionato. Ma ho detto se...Brescia e Spal mi stanno convincendo. In questo senso. Conoscendo già quale sarà il loro destino alla fine del torneo, giocano libere da intralci psicologici: il trovare la rete è il classico finale di un percorso simile. E quindi anche contro il Verona e a Genova contro la Sampdoria le scelte del gol non sarebbero buttate via, anzi. Contribuiscono a innalzare la prima bolla fin oltre 10/1.Nella seconda parto dal successo bergamasco a Cagliari, l'ottavo della fila. La Champions in tasca, questa striscia diventerà il modo migliore per mettere punti interrogativi davanti alle facce delle big europee. Che ora sanno chi è l'Atalanta e cosa ci starà a fare nella coda di agosto che porterà al trofeo di Champions. Udinese-Genoa è una occasione per i rossoblù. La pancia piena di un avversario che ha appena distrutto la Roma all'Olimpico può fare la differenza in negativo, il Genoa sentirà di più i morsi della fame e farà il massimo.In Premier League giocano Liverpool e Manchester City, che si sono appena trovati di fronte in una partita che comunque non poteva fare la storia di questo torneo. Già assegnato. Questa volta i Reds ricevono l'Aston Villa e dopo la pera di quel 4-0 dal signor Guardiola non credo che vogliano fare ulteriori regali a chi passa per strada. Mentre i Citizens vanno a Southampton e - dopo quello che hanno messo in mostra ritornati in campo - probabile che facciano un altro fracasso. Insomma, due vittorie larghe, con l'handicap per sigillare una seconda quaterna. A quasi 9/1.Inter-Bologna 1 (quota 1,48)Napoli-Roma 1 (2,05)Brescia-Verona over 2,5 (1,80)Sampdoria-Spal over 2,5 (1,85)Cagliari-Atalanta 2 (quota 1,55)Udinese-Genoa X2 (1,65)Liverpool-Aston Villa 1/handicap (1,82)Southampton-Manchester City 2/handicap (1,85)