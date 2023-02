Niente di stratosferico, debbo dirlo con chiarezza. Sfide complesse ma ci si prova. A parte l'Inter che non sembra poterci giocare da pari a pari con l'amico Stankovic. Che oltretutto non è nemmeno aiutato dalla stella visto che il rigore del Monza ha arpionato due punti fiammeggianti al 97'. Chi volesse prendersi qualche rischio potrebbe provare con il parziale/finale X/2 oppure Lukaku marcatore, potrebbe essere l'ora.



Il Verona caricherà ma la quota sta dalla parte della Salernitana. Che credo debba astenersi dal fare regali. La doppia esterna (in salita) è più succulenta della quotarella di casa. A meno che qualcuno di voi voglia restare su quel Lazovic che di questi tempi ha la sciolina giusta.



In Spagna c'è Espanyol-Real Sociedad e nonostante i baschi siano di altra portata, io mi attesto sul no-gol. L'incredibile è che quando gioca la Sociedad (in tutte le competizioni), nove volte su dieci è roba da no-gol.



Qualcosa di inatteso potrebbe racchiudersi in Reggiana-Gubbio. Gli umbri si sono appena tirati su (al contrario della capolista appena sconfitta) e quando azzeccano la serata sono da prendere con le pinze. Negli ultimi cinque scontri diretti una misera vittoria per gli emiliani, non di più. Attenzione, la doppia esterna sembra un discesista (bravo) sulla Streif di Kitzbuhel.





Sampdoria-Inter parziale/finale 2/2 (quota 2,05)



Verona-Salernitana X2 (2,00)



Espanyol-Real Sociedad no-gol (1,72)



Reggiana-Gubbio X2 (2,10)





Quaterna da 14,8 volte la posta