Un giochino, niente di più. Due dall'Italia (quarti di finale playoff Serie C, partite di andata), due dalla Spagna (si gioca l'ultima giornata di Segunda Division). Tre combo e una fissa, quest'ultima in Mirandes-Sabadell: gli ospiti debbono vincere per forza per provare a salvarsi inguaiandone una tra Alcorcon, Lugo e Logrones. Se non arriveranno i tre punti...



L'altra pescata dalla Spagna è la più in bilico, tra promozione (Vallecano) e salvezza (Lugo). Possono segnare entrambe, o meglio se la gara si stappasse presto segnerebbero entrambe, ci sarebbero buone probabilità.



Nei nostri confini vado su Feralpisalò-Alessandria e Albinoleffe-Catanzaro. Pochissimo da rimarcare se non che qui siamo all'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. E quindi è facile che si vada con i piedi di piombo. Due combo me le sono scelte, vedete voi: la base comunque è che in entrambe le partite non si segnino più di due reti. C'è tutto il ritorno per fare i gol che serviranno.



PS Occhio che soprattutto in giornate del genere si può copiarne anche solo una delle quattro.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA:



Feralpisalò-Alessandria 1X/under 2,5 (quota 2,07)



Albinoleffe-Catanzaro X2/under 2,5 (2,03)



Mirandes-Sabadell 2 (1,82)



Vallecano-Lugo 1X/gol (2,06)



La quaterna vale 15,7 volte la posta