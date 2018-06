Ecco il programma del martedì mondiale, ore 16: Danimarca-Francia; Australia-Perù; ore 20: Nigeria-Argentina; Islanda-Croazia. A queste quote si può giocare delle singole, basta prenderne una per difendersi. Scendiamo nel dettaglio.



Nigeria-Argentina la lascerei da parte, è una partita da non toccare nemmeno con la pinza per l'uranio, la quota di Messi e soci non va d'accordo con quello che si è visto in campo. Danimarca-Francia mi sembra il classico match da the del pomeriggio, entrambe a braccetto con il pareggio a 2.70, come non farsi attirare me lo dite? Australia-Perù mi pare la classica via d'uscita per il Perù che è già fuori ma ha giocato una delle più belle sfide della manifestazione, quella persa con la Danimarca, a 2.50 si può cippettare.



La sera, per i coraggiosi, c'è l'Islanda: ha una strada per qualificarsi ma per sperare di farlo deve battere una Croazia che potrebbe scendere in campo con le infradito. A 3.60 si suona la tromba e via andare.





GIOCANDO I MONDIALI





Danimarca-Francia X (quota 2.70)





e inoltre





Australia-Perù 2 (quota 2.50)





e inoltre





Islanda-Croazia 1 (quota 3.60)





