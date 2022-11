Si avvicinano i Mondiali, ormai siamo a due giorni dal fischio d'inizio e dovremo farcelo piacere anche se non ci sarà l'Italia, scegliamoci qualcuno da sostenere e supportare davanti alla tv. Oggi in Kuwait amichevole che potrebbe anche essere differente dalla quota che leggiamo ovunque, un Belgio strafavorito contro un Egitto che ha perso ai rigori la Coppa d'Africa, mica un bastoncino di cioccolato. Nell'anno in corso gli africani hanno pareggiato quattro partite quattro di fila e questo vuol dire che a mettere i bastoni tra le ruote di chi hanno di fronte ci sanno fare. Certo, le volte che hanno affrontato il Belgio sono state tutte sconfitte, tre dal 1999 in qua. Ma questa potrebbe essere una partita diversa, il Belgio prepara una manifestazione troppo importante, figurando persino tra le nazionali favorite o giù di lì. E quindi deve mettere un passo dopo l'altro guardando bene dove sistema i piedi. Il pareggio a una quota siderale, in una giornata in cui c'è poco di altro, potrebbe anche affascinare. Occhio che si gioca alle 16,00. Ci si prova col cippino.



Belgio-Egitto X (quota 4,50)