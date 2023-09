Prosegue la giornata di Serie A che è andata in onda ieri con la prima sconfitta del Lecce in casa Juventus. Oggi si parte con Cagliari-Milan. Sinceramente vedo troppo divario tra le due, anche se il Diavolo si sta aggrappando a Leao. Che però da solo vale trequarti dei sardi e questo avrà pure un peso. Se non prende un'altra toppa bella grossa, non vedo come Pioli possa lasciare punti in Sardegna. E la quota (che sale... ) si può fare.



Il Torino di Juric ha giocato una bella partita, piena di "garra" contro la Roma, avrebbe sì potuto perderla, ma il pareggio è stato abbastanza giusto, anche se i giallorossi continuano a impattare nei pali. Contro una Lazio gnegnè che con il Monza non è piaciuta potrebbe uscire un secondo pareggio di fila con una romana. Mi piace, ci sto, metto l'autografo.



Continuano il sedicesimi di Carabao Cup, ne prendo due in esame. Contro il Chelsea più moscio del mondo può fare ancora festa il Brighton, che è partito né più né meno come una big. A Liverpool invece arriva il Leicester e i tempi di Sir Claudio Ranieri sono belli che andati. Le leggende vengono scritte, lette e riposte in libreria. L'ultima in amichevole è finita 4-0, non so se mi spiego. E una retrocessione è una retrocessione, mica una cosetta.





Cagliari-Milan 2 (1,73)



Lazio-Torino X (3,25)



Chelsea-Brighton X2 (1,55)



Liverpool-Leicester 1/handicap (2,00)





Quaterna da 17,4 volte la posta.