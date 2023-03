Non subire gol in trasferta per la Serbia e come spingere il masso su per la montagna. Non arriva mai o quasi mai a bomba. Basterebbe dirsi nell'orecchio che nelle ultime dieci - fuori casa -.di qualificazione agli Europei lo zero in quella casella è uscito solo una volta!



In casa Montenegro e' ancora più difficile che possa palesarsi perchè con i cugini e' qualcosa di realmente complicato, non fosse altro per i rapporti di vicinato. I padroni di casa in gol sanno andarci sotto gli applausi del pubblico amico: nelle più recenti dieci partite sette volte sì e tre no. In testa al girone ci stanno entrambe anche se il Montenegro ha vinto in Bulgaria e quelli sono tre punti al raddoppio. La quota del gol è decisamente succulenta anche se entrambe potrebbero decidere di rischiare meno possibile.



In Serie C si giocherà Pordenone-Pro Sesto e il pareggio te lo regalano a una quota superpazzesca (che continuava a salire). Oltretutto gli ospiti arrivano da trasferte grandiose (sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: non vi piacciono?). Terza contro seconda, non si dovrebbe poter nemmeno pensare di perdere. Ma il banco di tutto il mondo calcistico vede l'1 a più non posso, forse sono io a sbagliare. Boh.



Montenegro-Serbia gol (quota 1,95)

Pordenone-Pro Sesto X (3,65)



Ambo da 7,11 volte la posta