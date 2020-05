Il nuovo turno di Bundesliga - siamo alla 27.esima giornata -Le due hanno ripreso con risultati completamente diversi: un mirabolante 3-0 in trasferta per i primi, uno 0-2 casalingo per i secondi ma contro la prima in classifica, il Bayern. Tutto sommato ci stava, nessuna delusione.Un punto di vantaggio per l'Hertha, una posizione che porterà entrambe a una salvezza più che serena. Questo può voler dire che il derby se lo giocheranno veramente, ben sapendo che un passo falso costerebbe pochissimo. A novembre vinse l'Union 1-0 ma tutto fu tranne che un sonno. Gli ultimi due derby in casa biancoblu sono terminati con due overoni (2-2 e 1-2) anche se giocati nel 2013 e nel 2011. Si sono visti 17 gol nelle ultime cinque interne dell'Hertha, nonostante lo 0-0 con lo Schalke: l'over 2,5, nonostante sia un derby, si può provare con fiducia. Ad una quota molto vicina alla pari!Il Wehen viene da una vittoria che potrebbe cambiargli la stagione, in bene. Ha battuto lo Stoccarda al 97! Su rigore e l'avversario era secondo (ora terzo)! Nelle ultime due gare del Wehen, prima e dopo la sosta, sono arrivate undici reti. Ma anche con l'Heidenheim neon si scherza: nelle ultime due si sono visti sette gol. Insomma, si segna come se ci fosse un premio personale. L'overone è a una quota decisamente più bassa di prima ma...L'unico 1 lo scelgo a Norimberga dove arriva l'Aue. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta non fortunata, in dieci per una quarantina di minuti (il portiere averva travolto un attaccante avversario lanciato a rete). L'Aue è a 8 punti dal paradiso, il Norimberga a un punto dall'inferno: questo potrebbe fare la differenza.Il terno vale 6,26 volte la posta