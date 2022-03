Siamo a ridosso delle volate per titoli nazionali, Coppe europee e tutto quanto fa spettacolo. Come diceva Odeon. E quindi le amichevoli dicono non più del giusto, soprattutto tra chi prepara la mente al Mondiale. E così può diventare interessante provarci con qualche quota che interesserebbe di meno in altri momenti, in altri contesti.



Per esempio: Inghilterra-Svizzera e Olanda-Danimarca. Voi ci vedete tutta questa differenza, oggi? Io per niente. E noi italiani dovremmo saperlo perfettamente visto che i nostri vicini ci hanno saputo fare posto alla seconda piazza del girone e di lì a casa, grazie anche e soprattutto ai rigori di Jorginho.



Nel caso di Olanda-Danimarca è venuto a mancare il massimo interesse, e cioè il rientro in nazionale di Eriksen. Comunque due belle rappresentative lo stesso. Anche per queste due vale il motivetto che le quote troppo alte vanno acciuffate perchè ci saranno tanti esperimenti e l'ultima cosa per loro interessante dovrebbe essere il risultato. Per cui due pareggiotti che fanno grande massa? Non sono giocati male, con il minimo della spesa si può fare davvero "Tombola il Cartellone!"



Inghilterra-Svizzera X (quota 3,40)

Olanda-Danimarca X (3,30)



L'ambo vale 11,2 volte la posta