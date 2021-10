Qualificazioni al Mondiale. Indovinate un po'? Guarda che strano, c'è Scozia-Israele! Questo confronto è diventato un must, si affrontano per la settima volta in una partita ufficiale negli ultimi tre anni. Nessun'altra europea ha una frequentazione simile, tra qualche tempo si chiameranno anche per un thè. E pensare che per trentasette anni non si erano proprio filate... Ora invece si sono scontrate anche per il playoff di Euro 2020, andato agli scozzesi ma solo ai calci di rigore. Nel girone c'è la Danimarca, già qualificata con la pipa in bocca; loro due, con un punto a favore degli Scottish, devono giocarsela in ogni modo. L'Israele segna molto di più ma incassa allo stesso modo, la Scozia fa la formichina e finora il piano sta riuscendo. Agli ospiti manca la vittoria in questo stadio, Hampden Park di Glasgow. Ma la X, che trovo molto alta, lascerebbe inalterato il vantaggio non chiudendo le porte a nessuno.



Liga Adelante di Spagna con un altro match che sembra fatto apposta per un punto per uno. Il Gijon, secondo in classifica, va in casa dell'Oviedo che è nono e pareggia a spron battuto (già cinque volte su otto). E' vero che negli ultimi scontri diretti l'Oviedo ne ha vinti quattro su cinque al Nuevo Carlos Tartiere ma questa edizione del Gijon è migliore delle precedenti.





LA NOSTRA SCOMMESSA



Scozia-Israele X (quota 3,45)

Oviedo-Gijon X (3,00)



L'ambo vale 10,3 volte la posta