L'imbattibilità si è interrotta, ma la fiducia degli scommettitori è ancora dalla parte dell'Italia. La "finalina" di Nations League con il Belgio può essere subito l'occasione di una piccola rivincita azzurra, contro una squadra pure battuta lo scorso luglio a Euro 2020. L'ultimo precedente e il fattore campo premiano Mancini, avanti a 2,21 e scelto nel 43% delle giocate effettuate. Potrebbe essere l'ultima partita di Roberto Martinez sulla panchine dei Diavoli Rossi, in una serata in cui il «2» pagherebbe 3,30 (con il 29% delle preferenze), con la «X» al 90' a 3,40 (28%). Testa a testa alla pari, invece, per la finale tra Spagna e Francia: qui sono i Bleus ad avere un piccolo margine di vantaggio (a 2,50) contro il 2,99 delle Furie Rosse e il 3,15 del pareggio. In equilibrio quasi perfetto anche le percentuali di gioco, con il 38% del totale andato su Deschamps e il 32% sulla vittoria di Luis Enrique.