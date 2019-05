Eccoci. La finale della Coppa Italia 2019 porta alla ribalta dello Stadio Olimpico una novità assoluta, l'Atalanta, che poi è la novità assoluta del calcio italiano. L'Ajax d'Italia. Assoluta? Non nel senso che si può intendere perché la finale di Coppa Italia l'aveva già giocata. Ma era tanto tempo fa. Finalista nell'87 e nel '96, eliminata in semifinale nell'89 e l'anno scorso. Quest'anno con il 3-0 sulla Juve aveva già chiarito le cose a tutti. La Lazio invece di Coppe Italia ne ha vinte sei ed è quindi una presenza stabile nelle fasi importanti della competizione.



Abbiamo detto Atalanta come Ajax d'Italia. Basta dare un'occhiata alle ultime dieci giornate di campionato. In testa come punti fatti (24), sette vittorie e tre pareggi, diciannove gol fatti e sette subiti. Un carrarmato che gioca bene. Molto distante in questa speciale classifica è la Lazio a 16 punti, cinque vittorie un pareggio e ben quattro sconfitte, quindici gol fatti e dodici subiti. Grande differenza quindi anche soltanto guardando l'ultimo spezzone di stagione.



Ma qui siamo a partita secca che regala un trofeo. Tutta un'altra cosa. Analizziamo un dato recente che fa pensare. Nelle ultime gare di campionato i romani hanno chiuso sempre in calo, anche nelle partite vinte, incassando nella ripresa gol a Cagliari, proprio con l'Atalanta in casa, a Genova con la Samp, in casa col Chievo, Quattro partite con lo stesso fil rouge. Calando quindi quando l'Atalanta è abituata a dare la scudisciata alla partita, ad accelerare. Questo potrebbe fare la differenza in campo: la condizione fisica dei bergamaschi è straripante, non hanno avuto problemi a gestire il cammino di Coppa e il cammino verso la Champions League.



E' il numero che mi ha indirizzato la strada del pronostico. Una X-1 parziale/finale potrebbe risultare una scelta vincente. Che sia bella, almeno da parte mia, lo risulta già in partenza. Con quella quota a 6,83. PS. Occhio alla partita che è ufficialmente ATALANTA-LAZIO (come da sito della Lega). In molti siti di scommesse potreste trovare il contrario. Avvertiti!





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Atalanta-Lazio parziale/finale X/1 (quota 6.83)