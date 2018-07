Chissà se Titì Henry, quando si è seduto sulla panchina del Belgio a dare una mano, ha pensato a quando avrebbe incontrato la Francia, nella prima semifinale di Russia 2018 (ore 20). Non può essere una stretta di mano con Didì Deschamps, anche lui ex juventino. Deve essere un abbraccio. Perchè uno di questi due magnifici andrà in finale, per giocarsi la coppa del Mondiale.



Questo Mondiale diventato Europeo, dall'uscita del Brasile in lacrime. Questo Mondiale che potrebbe vedere - se fosse Belgio-Croazia - una finale con due nazionali assolutamente "vergini".



Ma adesso c'è Francia-Belgio, i primi con un pareggio solo in una partita "finta", lo 0-0 contro i danesi. I secondi con tutte vittorie, addirittura quattordici gol segnati. E quello sberlone preso dal Giappone che ha aiutato a convincersi di chi realmente siano.



Non vedo una partita aperta. Sono due nazionali che hanno l'arma più tagliente nell'aprire il campo agli attaccanti. Mbappè soprattutto da una parte, Lukaku Hazard e lo stesso de Bruyne dall'altra in ripartenze galoppanti timbrano il risultato. Ecco perchè Deschamps e Martinez faranno di tutto per creare una "marmellata" che invischi le gambe altrui, i falli tattici mi sembra già di vederli a spezzare il gioco.



Solo in presenza di un episodio tipo l'autogol di Fernandinho la partita potrebbe stapparsi presto e dare il via ad attacchi e contrattacchi. In caso contrario, si potrebbe andare a sentire che effetto fanno i tempi supplementari, quella cosa che nè Francia nè Belgio hanno ancora assaggiato.





GIOCANDO I MONDIALI





Francia-Belgio X (quota 3.25)





@calcioepepe