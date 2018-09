Dieci anni non sono un mese o due, sono un'eternità. E sono appunto dieci anni, da giugno 2008 cioè, che l'Olanda non batte la Francia. Lì si giocava per l'Europeo e fu un 4-1 clamoroso per gli orange, con Kuyt-Van Persie-Robben e Sneijder che fecero a tocchetti i Bleus. Poi è stato un cataclisma e nelle quattro partite successive sono arrivati dieci gol per la Francia e due per l'Olanda, che mai è riuscita a portare via la pelle dal campo.



La seconda giornata di Nations League riserva a loro due la partitona. A Monaco, contro i tedeschi, Deschamps è riuscito ad arrivare allo 0-0 grazie ad un ispiratissimo Areola, che non ha fatto entrare nemmeno la donna di servizio. L'Olanda si è preparata sconfiggendo 2-1 il Perù in amichevole. Ma questo impegno è tutt'altra cosa. Allo Stade de France si vedranno Campioni del Mondo ben diversi. E in fin dei conti molta della potenza olandese è rimasta sulla carta. L'handicap può venire fuori e se lo farà sarà a una quota non disprezzabile.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Francia-Olanda 1/handicap (2.45)



@calcioepepe