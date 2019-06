Giornata divertente con la finale del Mondiale Under 20 e l'apertura della Coppa America.



Più che equilibrata sembra sulla carta Venezuela-Perù, secondo incontro del gruppo dopo Brasile-Bolivia (nella notte). Entrambe hanno voglia di piazzarsi al secondo posto dietro i padroni di casa e sono due nazionali ben piantate. I peruviani non deludono mai in Coppa America, i vinotintos arrivano da gran belle amichevoli con Argentina e Stati Uniti. Partita da non perdere assolutamente più che da vincere.



La finale del Mondiale Under 20 non ci vede in campo, al posto nostro c'è l'Ucraina, favorita nonostante l'assenza di un elemento fondamentale con Popov squalificato. In ogni caso difficile vederla battuta, gli asiatici hanno sulla schiena anche i durissimi tempi supplementari fatti nei quarti col Senegal.



Si chiude con i playoff di Spagna. La prima sfida è stata rocambolesca con la rimonta e il sorpassone del La Coruna. Qui il Malaga non può sbagliare di nuovo. Vedo gol a una quota superiore alla pari, per me quasi un sogno.





I CONSIGLI DEL SABATO



Venezuela-Peru X (quota 3,03)

Ucraina-Corea del Sud 1X (1,31)

Malaga-La Coruna gol (2,09)



Il terno vale 8,29 volte la posta