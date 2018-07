Questo il programma del venerdi' mondiale: ore 16 Uruguay-Francia; ore 20 Brasile-Belgio.



Parto dal pomeriggio anche se il quarto di finale più affascinante è senza dubbio quello serale. E parto dai sudamericani. Hanno incontrato tre volte al Mondiale i francesi non perdendo mai. Ma c'è un ma. E grosso. Non hanno mai vinto una partita in cui non giocasse l'accoppiata Suarez-Cavani in attacco. Cavani accompagnato fuori campo da CR7 l'avrete visto no? Non giocherà o se lo recuperassero sarebbe peggio. E Mbappé? Glieli chiuderanno tutti gli spazi che ha trovato con l'Argentina. Sarà una partita a scacchi con la forte difesa uruguagia. Favoriti les bleus, pochi gol, la combo va a pennello.



Dall'altra parte mi esibisco nello stesso modo, soprattutto per un motivo. Il Brasile ha dimostrato una tenuta difensiva impressionante, se al posto di Alisson ci fosse stato lo zio sarebbe stata la stessa cosa. Finora. Adesso arriva il Belgio ed è un bell'impegno, anche perchè si era visto morto ed è resuscitato. Ma fare gol a questa Seleçao non è facile per nessuno. Thiago Silva e Miranda sono di gran lunga la miglior coppia. A Lukaku e Mertens possono limare le unghie. Verde-oro favoriti, pochi gol per i motivi detti, quella combo lì ci va.





GIOCANDO I MONDIALI





Brasile-Belgio combo doppia e multigol 1X/1 e 2 gol (quota 2.80)



Uruguay-Francia combo doppia e multigol X2/1 e 2 gol (2.40)





L'ambo vale 6.72 volte la posta



@calcioepepe