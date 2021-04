In cinque anni che va avanti questa rubrica, questo forum o come volete chiamarlo, mai avevo fatto quello che facciamo oggi. C'è un mucchio consistente di eventi (sono sette match) che mi attirano ma che ovviamente non potranno materializzarsi tutti; sarebbe un caso limite. E allora io vi segnalo i sette eventi che mi piacciono e ciascuno di voi ci tiri fuori uno o più terni che crede interessanti. Le quote lo permettono ed è un giochino che si può fare. Per una volta non ci sarà il terno preferito da me perchè non ce n'è realmente uno preferito. Mi piacciono tutte molto, vediamo se e quante usciranno.



Ricordo qui di fila che le partite sono Lille-Montpellier (Ligue 1 francese), Boavista-Pacos de Ferreira (Primeira Liga portoghese), Darmstadt-Furth e Braunschweig-Paderborn (Bundesliga 2 tedesca), Blackburn-Derby e Reading-Cardiff (Championship inglese), Fuenlabrada-Sabadell (La Liga 2 spagnola).



Ovviamente questa è la mia proposta, con i miei segni 1, X o 2. Ma non è detto che piaccia a voi ciò che piace a me. Quindi potrete serenamente postare qualcosa di diverso, ovvero la vostra scelta. Dimenticando che le partite (e i terni) da me scelti/scelte ci siano. Facendo cioè valere la vostra idea. Da domani torneremo alla proposta giornaliera classica. Ora tocca a voi!



Lille-Montpellier 1 (quota 1,67)

Boavista-Pacos de Ferreira 1 (2,50)

Darmstadt-Furth 2 (2,20)

Braunschweig-Paderborn 1 (3,00)

Blackburn-Derby X (3,40)

Reading-Cardiff 1 (2,25)

Fuenlabrada-Sabadell 2 (4,05)