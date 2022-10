E' molto interessante il Friday Night della Serie B tra Bari e Ternana, per il resto si va ramenghi perchè è tutto molto difficile. Ci si può provare, comunque.



Bari e Ternana sono diventate, in un torneo che elegge e fa crollare favorite ogni settimana, tra le squadre che hanno saputo giocare il calcio migliore. Umbri terzi e un punto sotto pugliesi quinti, sono andate fortissimo. Poi hanno inciampato in qualche trappola, perdendo contro Ascoli e Frosinone (il Bari) e contro il Genoa (la Ternana). Si dovrà ripartire contro un rivale che è storico. Ottimi attacchi e ottime difese. Negli ultimi quattro testa a testa il gol è stato una costante: può ripetersi. Guardatevi bene Caprile e Cheddira, i miei preferiti in campo, punti fermi dei padtoni di casa. Ma anche il bomber degli ospiti Favilli, quattro gol finora.



Saliamo in Bundesliga dove la scelta va sul pareggio tra Werder Brema ed Hertha Berlino. A quota supersonica. Finora i berlinesi sono stati, con Wolfsburg e Stoccarda, quelli che hanno totalizzato più X, ben cinque (mica poche... ). Ecco perchè non mi spiego questo 3,80. E' un bel tentativone da promuovere. Quattro punti interni per i padroni di casa, idem in trasferta per gli ospiti.



Ligue 1 con Lens-Tolosa e la quota dell'1 che da ieri si sta piano piano alzando. I giallorosdi stanno fornendo un campionato vero, tre successi nelle ultime quattro, alle spalle dell'intoccabile PSG. Il Tolosa arriva da otto punti nelle ultime quattro. Gran bella partita no?



Bari-Ternana gol (1,68)

Werder Brema-Hertha Berlino X (3,80)

Lens-Tolosa 1 (1,60)



Terno da 10,2 volte la posta