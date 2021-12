Oggi proprio per chi vuole perchè se ne potrebbe fare tranquillamente a meno. Si giocano due partite che più lontane e diverse tra loro... In Serie B il Lecce, squadra che potrebbe senza paura lottare per la salvezza in Serie A e spuntarla, riceve in casa il Vicenza che è anni luce dalla possibilità di dare qualche colpo di coda per provare a evitare il baratro. E intanto, per dirne una, il Lecce ha appena sbattuto fuori lo Spezia in Coppa Italia (sul suo campo) e si prepara a dare seri grattacapi persino alla Roma di Mourinho. Non so se mi sono spiegato. Devo dire che l'1,50 mi sembra anche una quota signorile.Poi le due regine di Bulgaria, una contro l'altra, squadre che in campionato non ho mai toccato nemmeno una volta nella vita. Ma qui il motivo c'è. Il Ludogorets capoclassifica va a fare visita alla seconda, il CSKA di Sofia. Al momento ci sono cinque punti di scarto, le altre fanno parte di un'altra galassia calcistica visto che le due di testa hanno anche una partita da recuperare. Ebbene, quello che mi porta a inquadrare nel mirino questo match è la totale assenza di pareggi nel ruolino degli ospiti: quattordici successi, nessun pareggio, tre sconfitte. Uno sguardo anche ai padroni di casa: undici vittorie, quattro pareggi, due sconfitte. La X vi sembra cosi' impraticabile? Io, tra un regalo di Natale e una vetrina fluorescente, ci provo. I segni che si fanno aspettare tutta una stagione prima o poi escono. Pure loro. A fare due passi.