Per niente facili i segni delle italiane oggi, Juventus e Roma in trasferta nell'Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference League, in viaggio anch'esse, Queste me le guardo, mi intrigano invece due pareggi nella Coppa più regale. E debbo dire che la prima quota la trovo molto ma molto ma molto alta. All'andata tra Shakhtar e Feyenoord fu 1-1, qui non capisco perchè dovrebbero vincere gli olandesi a baffi stesi.



L'altro pareggio che mi solletica è tra le due Union, belga e tedesca, all'andata fu 3-3. La quota è decisamente più bassa dell'altra ma vale la pena lanciarsi sulle due singole. L'ambo verrebbe una cosa macroscopica, chi trovasse il coraggio per la strada...



PS Occhio alle nostre!



Feyenoord-Shakhtar X (quota 4,65)

e

Royale Union SG-Union Berlino X (quota 3,05)