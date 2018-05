Doveva solo vincere, a Novara. Per farli scivolare in Serie C e prendersi i tre punti utili a giocarsi il playout con l'Ascoli. E quel giorno l'Entella fece il classico bambino con i baffi. Ora però ne deve fare un altro. E due bambini con i baffi uno dietro l'altro non sono facili per niente. A Chiavari fu 0-0, all'andata, con due tiri in porta due in tutta la gara.



A Novara, i liguri dominarono tutta la partita o quasi. Trovando il coraggio giusto, spremendolo dalla disperazione. Ma qui hanno davanti l'uomo del fiume, Serse Cosmi. Da quel giorno che fu abbracciato, piangente con il suo Trapani, Cosmi ha giurato a se stesso che gli spareggi non li avrebbe più buttati alle ortiche. Come non credere a un uomo del fiume come lui?



PS Questa è la quarta partita stagionale tra le due squadre. Tre pareggi. Il quarto lascerebbe l'Ascoli in B.



Una curiosità: i due tecnici, Cosmi e Volpe, espulsi durante l'andata, sono stati soltanto ammoniti dal Giudice Sportivo e saranno quindi in panchina



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Ascoli-Entella 1X/under 2.5 (quota 2.00)



@calcioepepe