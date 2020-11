. Detta così è semplice, da terza elementare. Ma è la verità del mondo. Perché qui non è un turn-over organizzato, una gitarella in Francia tanto per dire o per fare: questa è la prima di almeno tre partite senza quel nientepopodimenoche al centro dell'attacco o dappertutto. Quello che fa diventare il Milan la capolista, la squadra del post-lockdown, un po' di tutto insomma. Lo 0-3 subito in Europa da questo avversario è un altro incaglio non da poco, loro sono davanti e per passarli bisognerà superarli perché arrivare a pari punti sarà buono solo per essere secondi. Il carattere? Vediamo come risponderà, non è facile saperlo prima.. Sono in vetta appaiate ma gli scozzesi hanno un quid consistente, ovvero il 3-3 ottenuto in casa portoghese. Se non perdono questa restano comunque in vantaggio. Il Benfica è in un momento assai gnegnè, ne ha perse due su quattro (tutte le competizioni) prendendo delle sonore sghimbesce, tre gol dal Braga e tre dal Boavista. Con il Covid che circolerebbe (l'ex milanista Taarabt).. O almeno sembrerebbe. Occupano gli ultimi due posti del gruppo e per loro i gol non sono un problema. Nel senso che li prendono con facilità: i greci due di media a partita, gli ucraini ben di più. Visto che questi ultimi hanno poco da difendere ci saranno i bengala nel cielo. L'over, come dicevo prima., andato in onda in campionato pochi giorni fa. Si concluse 1-1 con i gol di Jankto e Scamacca, interventi al limite ma poco più delle due reti. Tutte e due vincerebbero col sorriso visto il periodo da cui arrivano.. E' un derby che farebbe male perdere. Il passaggio del turno in confronto potrebbe diventare un dettaglio.La quaterna vale 16 volte la posta