Oggi ci armiamo di cippini andando sui ritardi. Seguitemi. Nella tre giorni di Coppa Italia finora si sono giocate cinque partite e nessuna di queste è finita con un pareggio e di conseguenza tempi supplementari. Ho pensato: "Volete che su otto partite otto venga fuori nemmeno una X?". E da lì ho preso il via.Due fisse mi piacciono indipendentemente dal discorsetto e sono due vittorie interne, quella dell'Arsenal contro il PSV (Europa League) e quella del Bologna contro il Cagliari (Coppa Italia). Vediamole nel dettaglio.Gli inglesi si troveranno a giocare un match rinviato per il lutto nazionale britannico a causa della morte della Regina e, non foss'altro anche per questo motivo, giocheranno alla grande. Nel gruppo che comandano sono due punti avanti agli olandesi, più indietro sono i norvegesi del Bodo/Glimt e gli svizzeri dello Zurigo, prevedibilmente fuori dalla lotta dei primi due posti oppure già matematicamente out. Arsenal e PSV debbono ancora giocarsele entrambe tra di loro e nonostante siano due ottime squadre, io preferisco - almeno stasera - decisamente l'1.Lo stesso segno mi cattura in Bologna-Cagliari. La verve tirata fuori a Napoli in campionato nonostante il 3-2 finale che ha significato sconfitta ha detto che Thiago Motta sta per ottenere i risultati sperati. E che quindi si presenterà da netto favorito in questa sfida in cui il Cagliari comunque arriva da un pareggio e una vittoria, contro Genoa e Brescia.Tracimiamo adesso sulle due X che chiuderebbero - eventualmente - i terni. Le due gare in programma sono Cremonese-Modena e Sampdoria-Ascoli. Qui vale il discorso fatto all'inizio, nulla di tecnico ma solo legato ai numeri. E comunque basterebbe che ne entrasse anche uno soltanto e...PS Chi vuole provarci lo faccia con il minimo, è chiaro. Ma a oltre dieci contro uno si estrae il sorrisone.