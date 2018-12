Monday Night interessante a Liverpool ma con i blu di casa. Arriva il Watford che fu addirittura capolista all'inizio del campionato. Vediamo questi numeri che dicono qualcosa. Gli ultimi cinque confronti diretti al Goodison Park sono finiti almeno over 2,5, quattro su cinque. Credo che basti.



Nella Bundesliga 2 c'è una gran bella partita tra squadre supertoste, il Bochum e il St. Pauli. Sesta e quinta in classifica a un punto di distanza. Gli ospiti arrivano da tre 1-1 in fila di cui due in casa. Il Bochum ha totalizzato tre pareggi nelle ultime cinque. E quindi il pareggio ci può stare ed è estremamente remunerativo. Ci si prova.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Everton-Watford over 2,5 (quota 1,90)

Bochum-St.Pauli X (3,20)



L'ambo vale 6,08 volte la posta