Quarta giornata dei gironi di Champions League. Spesso e volentieri sono in ballo i tre punti più importanti. Per capire realmente dove andrà a finire la nostra storia e quella delle nostre tre rivali. In campo Inter e Napoli, tutte e due con un muro da scavalcare di pari livello o quasi. Ma Ancelotti gioca al San Paolo e non è cosa da poco, soprattutto in questo momento.



L'Inter di Conte mette i piedi nello spareggio vero, quello che potrebbe darle la spinta in avanti. Al Meazza battè i tedeschi del Borussia Dortmund mettendo la più seria delle ipoteche sul passaggio del turno. Ora però c'è da completare il "mestiere". Lukaku e Lautaro sono le polizze di assicurazione per segnare almeno una rete. Ma il muro giallonero si farà valere. Gol.



Il Napoli riceve quello che tra qualche anno giocherà per il Pallone d'Oro (e lo vincerà pure...). Si chiama Haaland, all'andata fece doppietta, è un leone vestito da calciatore, sembra Batistuta giovane. Intorno ha un macchinario atto a mettere nella rete altrui più palloni possibile, sembra questo il funzionamento dell'ingranaggio. Nelle partite del Salisburgo non partire dall'over 3,5 è follia (all'andata fu 2-3 con Insigne abbracciato al centro della piramide umana).



Andando avanti sulla strada della quaterna (che sia da non prendere come quella di Zaniolo...?) eccoci arrivati a Liverpool-Genk e Lione-Benfica. La prima è una formalità, bisogna soltanto mettersi d'accordo su quale sarà l'handicap da scegliere, per me quello di due gol va bene (quindi dal vantaggio di +3 in su); la seconda è la rivincita di quella che vide il portiere francese buttare via il bambino e l'acqua sporca a cinque minuti dalla fine, regalando il 2-1 ai padroni di casa. I francesi aspettano questa partita da quella sera, potete giurarci.



E poi un ambetto che, vista la quota, un cippino lo vale di suo. Zenit-Lipsia e Chelsea-Ajax sono prima e seconda nei gironi, rispettivamente G e H. Vuoi vedere che capiscano che finché si sta davanti è molto più salutare rischiare il meno possibile e lasciar fare il lavoro sporco a chi insegue? Potrebbe sembrare una battuta di spirito ma non lo è. E ad oltre 14 volte la posta non vale nemmeno chiederselo.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Borussia Dortmund-Inter gol (1,67)



Napoli-Salisburgo over 3,5 (1,87)



Liverpool-Genk 1 handicap 2 gol (1,60)



Lione-Benfica 1 (2,01)



inoltre:



Zenit-Lipsia X (3,57)



Chelsea-Ajax X (4,00)



La quaterna vale 10 volte la posta, l'ambo vale 14,2 volte la posta.