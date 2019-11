Così, a colpo d'occhio, leggi che l'anticipo di Serie A del venerdi' è Sassuolo-Bologna e ti viene da pensare che sarà pareggio. Ma poi vai a vedere che il Sassuolo arriva dal punto preso nel finale al Via del Mare di Lecce mentre il Bologna ha cestinato tutto il buono fatto con l'Inter tramite una stincata di Orsolini a Lautaro, in zona rossissima. E allora è facile capire che a Reggio Emilia quella con i canini di fuori sarà il Bologna.



Le ultime quattro trasferte dei rossoblù al Mapei Stadium sono state tre successi e un pareggio, dieci puntazzoni su dodici. Vuol dire molto. Ma non ci si ferma qui, guardando che le ultime cinque casalinghe del Sasssuolo hanno messo in vetrina ventritrè gol, più di quattro a partita mentre le ultime cinque trasferte del Bologna ne hanno originati sedici, più di tre a partite. Se volete uno 0-0 dovrete cambiare stadio. Doppia esterna più gol a una bella quota.



A Nizza piomba il Bordeaux. Forse piomba non è il verbo giusto perchè questo storicamente non è un match che dà la sveglia agli spettatori ma li fa dormire... Negli ultimi sette match di Ligue 1 si sono "ammirati" sei underoni per la modica cifra di TRE GOL TRE (!!!!). Non saranno troppi? Se la storia è questa, andarle contro è da folli sprasolati un poco scemi, come cantava Lucio Dalla in Quale Allegria.



Bundesliga, ultima uscita sulla sinistra. C'è Colonia-Hoffenheim, con il team del giorno, proprio quest'ultimo. Che non è il nome di una città ma di una frazione di Sinsheim, nel Baden-Wutternberg. Un po' come il nostro Chievo (un po' perchè parliamo di Verona, una delle più belle città del mondo in assoluto). Il Chievo dei mussi volanti però: questa squadra arriva da cinque vittorie belle messe in fila di cui tre fuori casa. Dodici gol fatti e tre subiti. Il ritratto della squadra tosta ma proprio tosta tosta tosta (costretto ad inchinarsi persino il Bayern a Monaco...). Gli ultimi due scontri diretti sono stati nove gol a zero (sei a zero e tre a zero!!!). Si può anche non mettere il 2 ma prima bisogna andare a confessarsi. Soprattutto se è a 2,60.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Sassuolo-Bologna X2/gol (quota 2,25)



Nizza-Bordeaux under 2,5 (1,60)



Colonia-Hoffenheim 2 (2,60)





Il terno vale 9,36 volte la posta