Chi ha visto l'Atalanta contro la Roma conosce benissimo: 1) la sua preparazione fisica, impressionante; 2) il fatto che fossero fuori tanti, tantissimi titolari decisivi; basta fare il nome del Papu Gomez; 3) e forse ricorda anche l'andata da 0-0, con la Dea del secondo tempo tutta schiacciata verso l'area dei danesi.

Non so se la quota sia bassa oppure no, resta il fatto che l'Atalanta sta viaggiando come il vento e merita assolutamente di entrare nei gruppi di quattro. Facendo secca una squadra che non è niente di che, due attaccanti e un portiere dignitosi ma nulla di più. Vai Gasp!



Sono duemila le partite in gioco in questa Europa League ma io ne segnalo soltanto altre due. E sono sfide che si dipanano sotto il profilo dei gol. Burnley-Olympiakos e Brondby-Genk. Sono un over 2.5 (l'andata in Grecia finì 1-3) e un over 3.5 (l'andata in Belgio finì 2-5). Un ternino in cui il gioco potrebbe valere la candela. Oppure fare da base al vostro trampolino. Sempre che vi piaccia, naturale...





I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Copenaghen-Atalanta 2 (quota 1.75)



Burnley-Olympiakos over 2.5 (2.17)



Brondby-Genk over 3.5 (2.40)



Il terno vale 9.11 volte la posta.



@calcioepepe

​