si può toccare soltanto con i guanti da uranio. Non siete d'accordo? Bdrlusconi e Galliani che tornano da avversari in casa Milan vale un libro, non un pronostico. E per rispetto a tutte le parti calcistiche in causa non la sfiorerò. Guardandola e basta.La giornata di Serie A è comunque interessante di suo. Perchè unin questo momento del torneo non mi dispiace affatto. E non sono convinto che gli interisti facciano palline di carta degli avversari viola. Anzi, questa è l'occasione per ripetere l'ottima prestazione fornita sempre a Firenze contro la Juventus, fini' 1-1 con grandi rimpianti da parte viola. L'Inter si è appena ripresa da un momentaccio, pronostico un bel match di sicuro. Particolare assolutamente non secondario, le ultime nove trasferte interiste in campionato hanno visto segnare tutti, il gol è di prammatica.Il pomeriggio si apre con una partita da sei punti. Ladeve sfruttare la possibilità che gli intavola il calendario perchè lo, che oltretutto arriva dai tempi supplementari giocati contro il Brescia in Coppa Italia, è squadra che in trasferta ha raccolto zero vittorie zero pareggi e cinque sconfitte (gol segnati nessuno e dodici subiti). Mi posso fermare qui o vado avanti?Grande saturday in Premier League, traci sarà da divertirsi. Nella prima credo che si guardi più a tenersi in vita, a non fare regali di alcun genere a un rivale che saprebbe come farne tesoro. Ecco perchè, in una gara dove gli under e gli over pendono allo stesso modo sul piatto della bilancia, sono per l'under 2,5 e tanto equilibrio. Tutto il contrario di ciò che potrebbe accadere nel tempio di Pep Guardiola: ci sarà il massimo rispetto per Roberto De Zerbi e il suo Brighton e poi comincerà il bombardamento e vi sarà adeguata risposta. La migliore partita di Premier del nostro tecnico fu la prima, era la più difficile - contro il Liverpool - e fu 3-3. Qui nessuno pensa di barricarsi. Anzi. Ecco perchè l'over 3,5. Buon tutto, ragazzi.Fiorentina-Inter gol (quota 1,60)Salernitana-Spezia 1 (2,10)Chelsea-Manchester United under (1,87)Manchester City-Brighton over 3,5 (2,10)Quaterna da 13,1 volte la posta