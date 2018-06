Inter-Fiorentina, Fiorentina-Inter, Inter-Fiorentina. E Fiorentina-Inter. Ormai è questo il duello ai massimi livelli del Campionato Primavera. A un anno di distanza sarà la stessa finale, giocata al Mapei Stadium, Nel 2017 si concluse 2-1 per i nerazzurri, presto in vantaggio con i viola di (vana) rincorsa. Dopo quella sfida, tre confronti diretti: due in campionato, 2-0 per l'Inter con il ritorno a Firenze, chiuso 3-3, ed ancora un pareggio nell'altra finale, quella per il Torneo di Viareggio, 1-1 nei regolamentari e il gol decisivo per il trofeo dell'Inter nei supplementari.



Belle squadre davvero e tecnici supersonici, di Vecchi neanche a parlarne con l'ottimo Bigica che prova il sorpasso. Ho visto entrambe le semifinali, Atalanta-Fiorentina (i viola avranno un giorno in più di riposo) e Inter-Juventus: ho ammirato due organici in grande forma. Ce ne sono tanti che sono già sul trampolino, a cominciare da Emmers e Colidio per finire a Gori e Sottil.



Le ultime due sono finite in parità, al 90'. Credo che questa sarà la più tirata di tutte. Potrebbe essere il terzo pareggio in fila. La quota vale, provarci non è male. Fa pure rima.



I CONSIGLI DI SABATO



Fiorentina-Inter finale Campionato Primavera X (quota 3.20)



