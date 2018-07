Sessantasette milioni contro quattro milioni. Di abitanti. Francia contro Croazia. A caccia del secondo titolo la prima, del primo sogno la seconda. Chissà per quanto resterà il paese con il minor numero di abitanti a giocarsi la finale di un Mondiale di calcio. E chissà per quanto resterà la nazionale che ha fatto più strada, dal debutto all'ultimo atto. Per arrivare a Mosca, Modric e compagnia ci hanno messo ben tre prolungamenti ai supplementari (più due code ai calci di rigore). Un'ora e mezza in più della Francia, senza considerare il peso nervoso di quei calci di rigore che devi tirare con l'ultimo rantolo in corpo e davanti a un portiere che balla.



Ammesso che Modric, Perisic, Rakitic e Mandzukic, i quattro dell'Oca Selvaggia, meritino una prima pagina a parte nel loro Paese, io mi schiero con Mbappè e Griezmann. Che avranno preparato la finale sorseggiando bibite con l'ombrellino passeggiando tra i fiori, al contrario dei loro nemici inzuppati nel ghiaccio per togliere le botte e soprattutto i residui di acido lattico.



Deschamps certo non ha bisogno di consigli miei. Ma se fa correre i suoi dall'inizio alla fine la vince per sfinimento. Se invece fa come l'Inghilterra che, una volta passata in vantaggio, si è messa a fare amicizia, allora si tira addosso la "garra" dei croati. Gente che puoi dire di aver sconfitto solo quando alzi la Coppa.



Vedo Francia e piuttosto nettamente. Mi sono venuti incontro un risultato esatto con marcatore (non primo marcatore) annesso: i miei Mbappè e Griezmann hanno una quota che... Leggetela voi che a me viene il singhiozzo.



NB. Non voglio prenderli entrambi, ci mancherebbe. Ma anche uno solo non sarebbe male no?



GIOCANDO LA FINALE DEI MONDIALI



Francia-Croazia risultato esatto 2-0 + marcatore Griezmann (quota 15.25)



più



Francia-Croazia risultato esatto 2-0 + marcatore Mbappè (quota 16.75)



@calcioepepe