Se la dovevano tirar su con le mani la prima partita della nuova stagione dinon potevano trovare di meglio. Perchévuol dire Fabiocontro Gigi. E un confronto simile tra dueandrà sulle prime pagine di tutto il mondo del calcio. Vi arrivo a dire: anche sedovesse lasciare il posto acome nel debutto stagionale di Coppa Italia.Le due squadre sono già state eliminate da lì, anche se in modo molto diverso: i laziali ai calci di rigore dopo un'ottima partita col, gli emiliani piuttosto nettamente contro il. Accantonata la Coppa, c'è da far partire un campionato diche non avrà favorite. Per me ci sono almeno dieci squadre da sistemare una vicina all'altra sulla griglia di partenza. Due di quelle saranno il Frosinone die il Parma di. E comunque uno come Gigi Buffon in cadetteria non si vedeva dai tempi di Del Piero?Passi falsi subito dopo una eliminazione non se ne dovrebbero fare. Ecco perché il pareggio sarebbe il male minore. Anzi, nell'occasione non farebbe proprio male.L'ambo si può provare con la vittoria del, appena reduce dall'acquisto del viola. L'1-1 che si è manifestato nella prima di Liga a Maiorca non è stato troppo diverso dalll'1-1 di Cadice-Levante, al di là del fatto che una giocava in casa e l'altra in trasferta. Ilè decisamente più forte del Cadice, ce lo dice anche la quota. Io mi fido.Gli ultimi tre 1-0 (in casa o fuori, il Liga o amichevole) sono stati a favore del Betis. Che si ripeta lo stesso risultato?Frosinone-Parma X (quota 3,20)Betis-Cadice 1 (1,60)