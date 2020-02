Parte l'onda lunga della SFIDA A MISTER PALMIERI con un sabato da urlo. In pista una serata zebrata contro una squadra in superforma, un Fiorentina-Atalanta che è super-rivincita di Coppa Italia che fu e il nuovo Torino di Longo. Ho detto poco? Voi sapete a memoria cosa fare: toccare solo le partite del giorno e inserire la quota finale per rileggervi lunedì nel pezzo tra i vincitori. E si va!



Cristiano Ronaldo ha allenato e rifinito la condizione ammirando la sua splendida compagna sul palco all'Ariston di Sanremo: a Verona sarà il migliore visto da tanto tempo in qua (e sta facendo gol da una vita... ). Il punto preso da Juric all'Olimpico tre giorni prima solleva i veneti da qualsiasi responsabilità: giocheranno al massimo e quello che prenderanno prenderanno. Il 2 è pagato il giusto.



Vidi Fiorentina-Atalanta, vidi una grande Viola e un'Atalanta che, dopo l'espulsione di Pezzella che lasciava i toscani in dieci, metteva le spezie sulla carne prima di infornarla. Fuggì Lirola e fu esplosione viola. Commisso si è lamentato delle ultime gesta arbitrali ma, se la Dea fosse quella che conosciamo, potrebbe non essercene per nessuno. Vedo il 2 fisso.



Il Torino arriva dallo scatafascio che ha portato Mazzarri a casa e Longo in panca. L'occasione è succulenta, se i granata giocassero con il Toro dentro vincerebbero perché, nonostante i vistosi progressi, la Samp resta un'avversaria battibilissima. Sta a voi decidere, io l'ho fatto e sto col Gallo.



Un giro per l'Europa. Precisamente in Bundesliga, a Friburgo, dove piove l'Hoffenheim. Qui la scelta è facile e rapida: negli ultimi sedici scontri diretti, tutti in Bundesliga, sono arrivati quattordici "gol". Se quando non una pioggia di gol come un 2-4 (H) due 3-3 e un 5-3 (F). Il gol ha ancora una quota praticabilissima soprattutto in multipla.



I CONSIGLI PER SABATO:



Verona-Juventus 2 (quota 1,54)

Fiorentina-Atalanta 2 (1,86)

Torino-Sampdoria 1 (2,22)

Friburgo-Hoffenheim gol (1,53)



La quaterna vale 9,72 volte la posta.