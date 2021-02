Ci siamo. Tre semifinali di Coppa. Una gara di ritorno, la nostra, e due di andata (Spagna e Portogallo). Minimo serve il vestito da sera. Perché qui squadre scarse non ne transitano.. Si accende e si spegne come se alcune partite le volesse giocare al massimo e altre no. Una di quelle sì è stata l'andata al Maradona, finita 0-0. Quella, pur pareggiando senza segnare gol da far valere doppi, è stata una bella Dea. Tanto da far rattrappire gli uomini di Gattuso, più che soddisfatti di riportare la pelle a casa.Ora è tutto ribaltato, se ilsegnasse obbligherebbe i lombardi a farne di più. Ma nel suo stadio e in questo momento (la sconfitta partenopea targata Pandev è un termometro). L. Per niente. Anche se è solo il primo step di semifinale di Coppa del Re. Il Siviglia viene da sette vittorie (tra Liga e Coppa, una ai supplementari) eliminando Leganes, Valencia e Almeria; il Barcellona da sei (due ai supplementari) mandando a casa Cornella, Vallecano e Granada (match supersonico!).Anche in Portogallo arriva la semifinale d'andata, tra(eurorivale della Roma) e(eurorivale della Juventus). Nello stesso stadio di Braga hanno appena pareggiato 2-2, era Primeira Liga. All'86' vinceva 2-0 il Porto. Ma il calcio non è chimica.Atalanta-Napoli 1 (quota 1,85)Siviglia-Barcellona X (3,43)Braga-Porto X (3,28)