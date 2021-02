E' vero, ci sarebbe Juventus-Roma. Ma ci sono quote che reputiate invitanti? Per me no. Con la Juve in mezzo al guado che pensa più ad alzare la Coppa Italia ad altro. In questo momento. E allora me la guardo. E stop.



Anche perché ce ne sono altre che mi incoraggiano. Per esempio Genoa-Napoli. Anche Gattuso e i suoi pensano alla Coppa e a come passare a Bergamo (vi pare facile?). Ma intanto devono capire come portar via tre punti al Genoa, impresa tostissima. Perché in questo momento Ballarda e i suoi prendono punti ovunque. Io non so se uscirà questa X ma a quella quota fa ululare alla luna come i coyote.



Ancelotti ci riprova e dopo aver steso il Loco Bielsa vuole la pelle dello United. In casa sua! Che è uno scherzo? Secondi in classifica e otto punti avanti... E alle spalle dei cugini, tre punti avanti. Se questa non è la Premier League da provare a vincere allora non ce ne saranno più da qui all'Eternità. La quotina del Manchester United non è strepitosa ma fa terno. Eccome se lo fa.



Perché il terno è terno con il pareggio di Monza-Empoli. Queste sono le due squadre che, secondo il mio modesto parere, saliranno in Serie A senza se e senza ma. E soprattutto senza spareggi. Un bel passo avanti, soprattutto per i toscani, sarebbe non perdere questa. Ci sono dei punti che creano grande autostima. Eccolo.



Genoa-Napoli X (3,78)



Manchester United-Everton 1 (1,53)



Monza-Empoli X (3,07)



Il terno vale 17,7 volte la posta