Spesso queste partite sono derby. Che non si possono perdere. Che non si debbono perdere. Perchè quello è il momento di chiudersi l'ultimo bottone del cappotto ed evitare il più possibile il pizzico della tramontana. Aspettando il momento giusto perchè le sofferenze prima si attenuino e poi passino. Se possibile, del tutto.Perchè con l'arrivo dinon è cambiato nulla, in campo e nell'infermeria, i gol e i punti non sono pervenuti o quasi, la mano forte del capitanoe di un bomber ritrovato come Destro non si è fatta sentire perchè i due erano acciaccati, indisponibili. E un Pallone d'Oro come Shevchenko ha trasmesso con la smorfia sul viso tutte le sue amarezze. La Sampdoria è entrata nella bufera con l'affare-Presidente, da un giorno all'altro portato via, addirittura agli arresti. Subito dopo una partita impalpabile come quella con la Lazio, una sconfitta impalpabile, dove i doriani si erano limitati a giocare soltanto la ripresa. Partendo dallo 0-3.Un punto e nessuna rete segnata in quattro partite per il nuovo tecnico rossoblù; dopo due vittorie di fila sono tornati i tempi cupi per la Doria con due stop tanto cheè ancora li' ma nessuno può sapere come sarebbe finita sefosse rimasto sul ponte di comando.. E sinceramente non ne ricordo qualcuno con l'aria più pesante di questo. Ecco perchè il pareggio sembra un dogma, un assunto. A volte un piede ispirato sa come risolvere l'incognita. Ma la partenza è senza dubbio quella di cui vi ho parlato, potrebbe esserlo anche l'arrivo.è l'altra sfida del giorno in cui mi sembra di ritrovare determinate caratteristiche. I giallorossi hanno saputo riportarsi in zona Europa con un successo e tre pareggi nelle ultime cinque (nove reti fatte e nove prese), un andamento tranquillo, fin troppo per chi vuole andarsi a prendere una piazza importante. Il Nantes invece, con un pareggio in meno e una sconfitta in più non può mascherare che le sue ambizioni siano ben altre. Anche se il colpo effettuato sul campo del Lorient ha ridipinto sorrisi sulle facce di chi nelle quattro partite precedenti aveva dovuto soffrire un calendario cattivo come il fiele, rimettendoci pesantemente., i tre pareggi del Lens ci dicono l'indirizzo e il numero civico di questo risultato: sarebbe lo stesso degli ultimi due confronti diretti in Ligue 1.Genoa-Sampdoria X (quota 3,20)Nantes-Lens X (3,40)L'ambo vale 10,8 volte la posta