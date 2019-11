SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato che tanto bene è andata una settimana fa. Oltretutto negli ultimi giorni europei vi siete proprio scatenati facendo piovere bolle su bolle (e tante con molto sale in zucca...), vediamo se saprete ripeterevi e guadagnarvi il pezzo del lunedì. Solo ai nuovi ricordo: mettete la quota finale (se no è come annullare la vostra proposta) e riferitevi alle partite del sabato.



Lascio Brescia-Atalanta e parto con Genoa-Torino. Non so come finirà ma quello che so è che le squadre hanno un'ansia che si taglia col coltello. Due punti nelle ultime quattro per il Genoa, uno in più per il Toro; con una pedalata simile non si raggiungono traguardi. Guarda un po', l'ultimo pareggio a Marassi era proprio il 30 novembre (del 2013). Prendo quello, a 3,30.



La moscia Fiorentina di Verona è presumibile che lasci il posto a un manipolo di Unni, contro il Lecce: anche i viola debbono dare una scossa, si sono seduti per terra senza Ribery, ora il grafico deve tornare a impennarsi. Ma il Lecce da trasferta sa fare il suo e di più, finora due vittorie e due pareggi: vedo gol, senza incertezze.



Scollino in Bundesliga per due match la cui quota mi interessa. Il primo è quello del Bayern con il Leverkusen; il 6-0 inflitto alla Stella Rossa è stato il classico allenamento che mette in palla la squadra mentre gli ospiti hanno dovuto giocarsela tutta a Mosca per strappare i tre punti. Da quando è cambiata la guida tecnica sembra un Bayern che gioca divertendosi: nonostante il rivale non sia solo aria fritta, la testa della classifica lì ad un punto metterà benzina a Lewa e soci.



Hertha-Borussia Dortmund sembra il festival del gol. I padroni di casa ne hanno incassato uno di meno di quanti non ne abbiano segnati i gialloneri e questo dice già molto... All'Olympiastadion di Berlino gli spettatori (almeno quelli neutrali) non si addormenteranno di certo. Le 18 reti (tra fatte e subite) nelle ultime quattro casalinghe dell'Hertha sono il poster di questa sfida.





I CONSIGLI DEL SABATO



Genoa-Torino X (quota 3,30)

Fiorentina-Lecce gol (1,70)

Bayern Monaco-Leverkusen 1 handicap (1,75)

Hertha-Borussia Dortmund over 2,5 (1,62)



La cinquina vale 15,9 volte