Siamo in zona spareggi. E restare in Bundesliga oppure in Eredivisie (Germania e Olanda). Nel primo caso la partita di andata è Wolfsburg-Kiel, la prima terzultima in Bundesliga la seconda terza in Bundesliga 2. Il Wolfsburg è stata la formazione che ha spinto alla retrocessione l'Amburgo con l'ultimo successo, il 4-1 con il Colonia. Deve mettere fieno in cascina davanti ai suoi tifosi e conquistare un buon vantaggio in attesa del ritorno. La vittoria ci sta.



Nelle due finali olandesi, sempre di andata, siamo di fronte a squadre che negli ultimi cinque scontri diretti da una parte e cinque dall'altra hanno dato SEMPRE origine a over 2.5 (quando non di più...). Impossibile spostarsi verso altri lidi. Anche se il calcio olandese non lo tocco più di cinque volte all'anno.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Wolfsburg-Kiel 1 (quota 1.95)



Emmen-Sparta Rotterdam over 2.5 (1.66)



Almere-Graafschap over 2.5 (1.39)



Il terno vale 4.49 volte la posta



@calcioepepe